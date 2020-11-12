Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Заявление одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, будто 99% судебных исков о возможных нарушениях во время голосования на выборах в парламент не были удовлетворены, опроверг Высший совет юстиции Грузии. Соответствующее заявление 12 ноября распространила пресс-служба ведомства.

«Представляем статистические данные, из которых очевидно, что эти заявления являются ложью и служат введению общества в заблуждение, — говорится в заявлении. — В целом, в общие суды Грузии подали 96 исков. Путем удовлетворения судом более 16% исков пересчитали результаты 17-и избирательных участков, а на одном результаты голосования признали недействительными».

Кроме того, как отметили в совете, 37% исков не были приняты в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, так как жалобы подали лица, которые не были на это уполномочены.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста. После пересчета протоколов голосования по ряду участков, где были обоснованные жалобы, итоги голосования существенно не изменились.

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