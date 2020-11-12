Ереван, , 13:41 — REGNUM Давний конфликт в Нагорном Карабахе остаётся нерешённым. Такое заявление сегодня, 12 ноября, в ходе обращения к нации сделал председатель правительства Армении Никол Пашинян.

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Премьер-министр пояснил, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху, подписанное им совместно с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным Азербайджана Ильхамом Алиевевым, не предполагает окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Он только о прекращении войны в Карабахе, — подчеркнул армянский премьер-министр. — Конфликт как не был решён тогда, так и не решён сейчас».

Пашинян также заявил, что российские миротворцы, присутствие которых в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.

Он добавил, что в случае отказа подписать заявление по Нагорному Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в так называемом «котле» — плотном окружении сил противника, что привело бы к военному коллапсу.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 00:00 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Такая договорённость была достигнута 9 ноября. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.