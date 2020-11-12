Москва, , 13:37 — REGNUM Оппозиция в Армении пытается спекулировать на теме соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, этот процесс видят в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.

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"Мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации», — отметил Лавров, говоря о протестах в Ереване.

Вместе с тем он признал, что в Армении есть «искренние люди», которых обижает именно такое завершение вооружённого конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Ереване оппозиция устроила акцию протеста с призывом к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее Пашинян, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали заявление о прекращении боевых действий и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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