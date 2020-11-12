Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Избиратели Дональда Трампа в подавляющем большинстве заявили, что на минувших выборах голосовали за Трампа; в то время как значительное число избирателей Джо Байдена признают, что они голосовали не за Байдена, а против Трампа. Об этом сообщает Rasmussen Perorts на своем сайте 11 ноября.

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49% вероятных избирателей США говорят, что голосовали за демократа Джо Байдена. 45% говорят, что голосовали за Трампа. Еще 4% выбрали какого-то другого кандидата. Среди избирателей Трампа 90% говорят, что они голосовали за самого президента, в то время как только восемь процентов (8%) говорят, что они голосовали против Байдена.

Но среди избирателей Байдена только 56% говорят, что голосовали за Байдена. 29% из этих избирателей говорят, что они голосовали против Трампа, в то время как удивительно высокие 15% не уверены, почему за него голосовали.