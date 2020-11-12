Москва, , 13:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил отсутствие попыток сорвать договорённости о перемирии в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил 12 ноября на пресс-конференции.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава российского МИД подчеркнул, что если стороны будут выполнять договоренности, то все окажутся в выигрыше. «Пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности», — сказал Ларов.

Он добавил, что убежден в ответственности армянского правительства, а целостность соглашения будет сохранена, и оно будет выполняться.

В Армении есть многочисленные политические силы, которые понимаю происходящее и делают правильные политические выводы, сказал министр.