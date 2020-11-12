Киев, , 13:33 — REGNUM Информация о заражении пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель коронавирусом не соответствует действительности. Об этом чиновник написала 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Угадайте, какой самый большой фейк утра? Если будет позитивный — сообщу», — написала она.

Чиновник отметила, что регулярно сдаёт тесты на COVID-19.

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Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о том, что у Мендель якобы выявили коронавирус ещё неделю назад .

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