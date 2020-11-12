Киев, 12 ноября 2020, 13:33 — REGNUM Информация о заражении пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель коронавирусом не соответствует действительности. Об этом чиновник написала 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник отметила, что регулярно сдаёт тесты на COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»
Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о том, что у Мендель якобы выявили коронавирус ещё неделю назад .
Читайте ранее в этом сюжете: Пресс-секретарь Зеленского заразилась коронавирусом