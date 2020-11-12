Москва, , 13:27 — REGNUM Особого внимания требует сохранение культурного наследия Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.

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Он выразил уверенность в переходе к мирному урегулированию конфликта после подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня. Сейчас нужно уделить особое внимание вопросам культурного наследия и армян, и азербайджанцев, и других групп, проживающих в регионе.

Нужно много сделать, добавил Лавров, чтобы культурное наследие Карабаха стало объединяющим моментом в шагах, которые потребуются далее.

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