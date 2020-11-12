Сеул, , 13:28 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям пяти стран, пострадавших от тропического шторм «Эта». Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, помощь в размере $700 тыс. будет предоставлена Гондурасу, Гватемале, Никарагуа, Панаме и Сальвадору.

В МИД Южной Кореи отмечают, что в результате тропического шторма, обрушившегося на Центральную Америку, пострадали более 2,5 млн человек, более 100 человек погибли.

Представители министерства также выразили надежду на то, что финансовая поддержка поспособствует скорейшему восстановлению пострадавших регионов.