Киев, , 13:40 — REGNUM Военная прокуратура Ирана не позволила украинским следователям допросить подозреваемых по делу о самолёте «Международных авиалиний Украины» (МАУ), сбитом над Тегераном. Об этом заявил заместитель главы офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) Гюндуз Мамедов 12 ноября в интервью одному из украинских изданий.

На вопрос интервьюера о том, допрашивали ли подозреваемых украинские следователи, он ответил:

«Очевидно, что нет. Военная прокуратура Ирана ссылается на государственную тайну», — рассказал Мамедов.

Он отметил, что лишение жизни 176 человек при помощи военной техники не может быть государственной тайной.

Чиновник добавил, что во время переговоров Иран пообещал предоставить все ответы на вопросы Украины.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что все лица, ответственные за крушение украинского самолёта понесут наказание.

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