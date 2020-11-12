Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочувствует заразившемуся коронавирусом президенту Украины, об этом она пишет в Twitter 12 ноября.

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«Мысленно я с вами, Владимир Зеленский», — пишет фон дер Ляйен, желая Зеленскому скорейшего выздоровления.

Глава ЕК комментирует твит Зеленского, в котором он сообщает о своем заражении и пишет, что «Нет счастливчиков, для которых COVID-19 не представляет угрозы».