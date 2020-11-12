Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Оппозиционным партиям Грузии, даже если они категорически не согласны с действиями властей, нужно принять участие в заседаниях парламента для того, чтобы разработать и утвердить государственный бюджет на 2021 год. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства, 12 ноября выступил министр финансов Грузии Иване Мачавариани на брифинге.

«Даже, если ни по одному вопросу нет консенсуса, ради бюджета ответственная политическая сила все равно должна идти в парламент, потому, что бюджет является одним из самых главных документов, который парламент рассматривает в течение года», — сказал Мачавариани.

Он подчеркнул, что из-за пандемии бюджет на будущий год будет особенно важен, и от него будут зависеть жизни людей. Министр отметил, что непринятие бюджета может дорого обойтись стране.

«Когда говорят, что мы же не разрушим страну, и, это слышно со стороны оппозиции, в первую очередь, вопрос разрушения-неразрушения страны проходит именно через вхождение в парламент и участие в обсуждении бюджета», — добавил глава минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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