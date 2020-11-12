Лондон, 12 ноября 2020, 13:15 — REGNUM Великобритания намерена заключить торговое соглашение с ЕС, работая активно над разрешением имеющихся недочетов в сделке, заявил 12 ноября главный переговорщик Великобритании с Европейским союзом по Brexit, сообщает Reuters.
Напомним, недавно состоялся двухнедельный раунд переговоров по торговому соглашению между Лондоном и Брюсселем. Определенный прогресс в определении условий взаимодействия Великобритании и ЕС после Brexit достигнут был, однако между сторонами остался большой круг нерешенных вопросов.