Париж, , 13:16 — REGNUM Европа должна готовиться продвигать идею общей безопасности с Россией, так как без Москвы этого достичь невозможно. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе своего выступления на форуме Paris Peace Forum.

По словам глава МИД ФРГ, в данный момент контроль над вооружениями, к примеру, в области обычных вооружений, «находится в плачевном состоянии» и начатый Германией в 2016 году диалог мог бы стать дополнением переговоров между Россией и США по ядерному разоружению, а также «открыть новые перспективы для европейского диалога по вопросам мира и безопасности».

«Это наш шанс продвинуть идею совместной европейской безопасности, безопасности, которая не может быть достигнута без России или даже против России», — сказал Маас.

Кроме того, глава немецкого МИД отметил, что, как он считает, для того, чтобы голос Евросоюза был услышан в таком диалоге, Брюсселю нужно согласовать общую позицию по отношению России, «в полной мере используя пять принципов, установленных Федерикой Могерини».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что известие о подписанном соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Берлине восприняли «с облегчением».