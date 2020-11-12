Бишкек, , 13:10 — REGNUM Полномочия исполняющего обязанности президента, премьер-министра Киргизии перейдут председателю Жогорку Кенеша (парламента). Об этом заявил и. о. президента Садыр Жапаров 12 ноября на пресс-конференции.

Он сказал, что приостановит свои полномочия для участия в президентских выборах. Временным главой государства станет спикер парламента Талант Мамытов.

На пресс-конференции Садыр Жапаров заявил, что Сооронбаю Жээнбекову сохранили статус экс-президента. «Вопрос о лишении его статуса не обсуждался», — сказал и. о. президента.

Ранее Жапаров также ответил на вопрос о заключении экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он сказал, что освободил бы Атамбаева, но нужно соблюдать закон.