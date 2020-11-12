Анкара, , 13:06 — REGNUM Анкара готова обсуждать с Вашингтоном волнующие США вопросы технической совместимости российских ЗРС С-400 и американских истребителей F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы готовы обсуждать с США любые их опасения насчет технической совместимости С-400 и F-35», — заявил он в эфире телеканала CNN Turk.

Он добавил, что в связи с этим турецкое предложение о совместной рабочей группе всё ещё актуально.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон неоднократно выражал недовольство фактом приобретения Турцией российских комплексов С-400, заявляя, что Россия может через эти системы получать секретную информацию об американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Власти США исключили Анкару из участия в программе производства F-35A в июле 2019 года сразу после получения Турцией российских систем ПВО С-400.