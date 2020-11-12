Славянск, Украина, 12 ноября 2020, 13:11 — REGNUM В прифронтовом Славянске, находящимся под контролем ВСУ, пока не будут выполнять распоряжение правительства Украины о введении «карантина выходного дня». Об этом сообщил мэр города Вадим Лях 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник рассказал, что направил в правительство Украины соответствующее письмо и выразил надежду, что ему пойдёт на встречу.
Напомним, ранее правительство Украины ввело жёсткие карантинные ограничения, которые будут действовать только в течение выходных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мер Львова Андрей Садовый раскритиковал данное решение правительство и заявил, что власти города не будут выполнять «неразумные решения».
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