Славянск, Украина, , 13:11 — REGNUM В прифронтовом Славянске, находящимся под контролем ВСУ, пока не будут выполнять распоряжение правительства Украины о введении «карантина выходного дня». Об этом сообщил мэр города Вадим Лях 12 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наши предприниматели уже много месяцев… работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции», — объяснил он.

Чиновник рассказал, что направил в правительство Украины соответствующее письмо и выразил надежду, что ему пойдёт на встречу.

«Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение», — заявил Лях.

Напомним, ранее правительство Украины ввело жёсткие карантинные ограничения, которые будут действовать только в течение выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мер Львова Андрей Садовый раскритиковал данное решение правительство и заявил, что власти города не будут выполнять «неразумные решения».

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