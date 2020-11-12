Москва, , 13:02 — REGNUM Никакие турецкие миротворцы в Нагорный Карабах направляться не будут. Такое заявление сегодня, 12 ноября, в ходе интервью российским и иностранным СМИ сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координаторами, которые будут определены для расположения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что центр будет работать исключительно в дистанционном режиме. Глава МИД РФ подчеркнул, что он будет размещён стационарно, без каких-либо выездных миссий.

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"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — сказал Лавров, напомнив, что об этом чётко сказано в трёхстороннем соглашении, подписанном лидерами России, Азербайджана и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трёхстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Одним уз условий было присутствие в зоне бывшего конфликта российских миротворцев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что введение турецких миротворцев в Нагорный Карабах не обсуждалось. Он подчеркнул, что эта тема никогда не обсуждалась.

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