Каир, , 12:58 — REGNUM Нынешний визит египетского президента в Грецию проходит в состоянии стресса и перегруженности из-за событий, которые способствуют подпитке напряжения между верующими разных религий, заявил Абдель Фаттах Ас-Сиси греческому изданию To Vimа 11 ноября.

«Мы находимся между двумя сторонами, одна из которых оскорбляет и недооценивает священные верования, и другая совершает ужасные преступления под предлогом защиты религии. Поэтому мы должны возвысить голос разума и мудрости и попытаться бороться с явлением терроризма в целом и заблокировать все средства, с помощью которых экстремистские организации стремятся распространять свои злонамеренные идеи», — говорит Ас-Сиси.

Президент призвал не допускать ошибки, которое стало бы ассоциирование терроризма с любой религией или культурой. Он считает необходимым уделять особое внимание продвижению ценностей терпимости и диалога и борьбе с расизмом, экстремизмом и ненавистью.