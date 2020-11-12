Анкара, , 13:03 — REGNUM Железную дорогу собираются построить турецкие власти в азербайджанскую область Нахичевань. Об этом 12 ноября рассказал глава турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, его слова приводит Anadolu Ajansı.

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«На фоне последних событий на Кавказе мы планируем построить железную дорогу в сторону Нахичевани», — заявил он.

Также Караисмаилоглу добавил, что в скором времени будут закончены связанные с этим решением исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема участия миротворцев из Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе не обсуждалась.

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