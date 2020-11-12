Москва, , 12:56 — REGNUM Законопроект, меняющий порядок расчеты оплаты за стационарное обслуживание пенсионеров и инвалидов в интернатах и пансионатах, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Предлагается установить, что размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов от размера страховой пенсии получателя социальных услуг.

С 2015 года плату за пребывание в пансионатах стали рассчитывать по-новому — со всех доходов пенсионеров, то есть с самой пенсии и различных доплат, например, за инвалидность или проживание в северных регионах страны, напомнили авторы.

Парламентарии предлагают вернуть порядок расчёта платы за пребывание пенсионеров в домах-интернатах и пансионах, действовавший до 2015 года.

«Если коллеги-депутаты поддержат нашу инициативу, то у людей, высвободятся деньги, которые они смогу потратить на свои собственные нужды», — отметил Миронов.