Берлин, , 13:00 — REGNUM Европейская безопасность недостижима без России или вопреки ей. Евросоюзу и ОБСЕ следует готовиться к диалогу с Россией после избрания нового президента США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на Парижском форуме мира.

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Масс отметил, что США, вероятно, возглавит новый президент Джозеф Байден. Он привержен многосторонней дипломатии и в отношениях с Россией ставит на силу. Вместе с тем Байден готов привлекать Москву, например, в области контроля над вооружениями. Это сейчас также важно, как и во время холодной войны.

«Европа и ОБСЕ должны подготовиться к такой открытости», — говорится в распространённом заявлении главы германского МИД.

Это шанс продвинуть идею совместной европейской безопасности. Без России или даже вопреки ей такая цель недостижима. Чтобы в диалоге о ядерном разоружении услышали европейский голос, у ЕС должна быть единая позиция в отношении РФ, добавил Маас.

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