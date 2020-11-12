Минск, , 12:44 — REGNUM Обязательное ношение медицинских масок в связи со второй волной коронавируса введено в Минске. Об этом 12 ноября проинформировало министерство здравоохранения Белоруссии.

«Не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы, — уточнили в министерстве. — Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси».

Решение властей оформлено изменением в решение Мингорисполкома №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в столице постсоветской республики.

«Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сказано в сообщении министерства.

Накануне обязательный масочный режим был введён в Бобруйске, Могилёве, во всей Гомельской области, в Лидском, Чаусском, Кричевском, Кличевском, Осиповичском, Полоцком, Оршанском, Новополоцком, Дрибинском, Краснопольском, Миорском и Шумилинском районах Белоруссии.

Во время первой волны распространения коронавирусной инфекции Александр Лукашенко приуменьшал её опасность и высмеивал, советовал для профилактики пить разведённый спирт, дышать дымом от костра и тому подобное. Он также возложил вину за смерть от COVID-19 на умерших.

Вплоть до осени Белоруссия держала границы открытыми, работали рестораны, учебные заведения, торговые центры. Лукашенко неоднократно заявлял о победе над коронавирусом. Летом на закрытом совещании в воинской части признался, что перенёс COVID-19 «на ногах». Неадекватное поведение руководителя постсоветской республики стало поводом для массового недовольства и сатиры.