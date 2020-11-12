Минск, , 12:40 — REGNUM Выступающий от имени «Народного антикризисного управления» белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал «два сценария транзита власти». По его мнению, Александр Лукашенко как президент Белоруссии нелегитимен, а диалог о будущем постсоветской республики невозможен без сбежавших на Запад оппозиционеров.

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Находящийся в Варшаве Латушко напомнил, что о создании НАУ было заявлено 28 октября. Одной из целей этого объединения заявлено «обеспечить мирное завершение исполнения функций нелегитимными органами власти».

«Важно учитывать, что текущий кризис вызван грубым многократным нарушением конституции Республики Беларусь, насильственным удержанием власти с использованием вооружённых сил и правоохранительных органов под управлением гражданина Лукашенко. Нелегитимность президентства Лукашенко признана как гражданами Белоруссии, так и международным сообществом», — сказано в публикации ТГ-канала НАУ.

Там также отмечено: «Наиболее эффективный сценарий выхода из кризиса — конституционный вариант транзита власти через общественный диалог, — заявляет НАУ».

По мнению этой структуры, для начала общественного диалога (в Белоруссии?) необходимо полное выполнение таких условий, как: прекращение насилия в отношении мирных граждан; освобождение всех политических заключённых; возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц, причастных к «совершению преступлений, фальсификации выборов» (фальсификация выборов тоже является преступлением — прим. ИА REGNUM).

«Общественный диалог имеет силу, если в нём участвуют национальный лидер Светлана Тихановская, Координационный совет, НАУ и политические лидеры, подвергнутые репрессиям. Диалог с представителями самопровозглашённого президента Белоруссии проводится при содействии и гарантиях международных посредников», — уверен Латушко сотоварищи.

По итогам планируется достижение основополагающих договорённостей: «прекращение полномочий самопровозглашённым (самопровозглашенного) президентом (а) Белоруссии и назначение Светланы Тихановской премьер-министром, наделённым полномочиями президента Белоруссии; отставка всех должностных лиц, причастных к преступлениям; порядок и сроки избрания нового президента на свободных и демократических выборах при условии формирования нового состава ЦИК».

Если же Лукашенко откажется от «транзита власти», то Латушко сотоварищи пригрозили применением «общественно-правового механизма, который основывается на том, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ».

«Его реализация происходит через принесение присяги народу Белоруссии избранным президентом Светланой Тихановской. Она назначает премьер-министра и формирует антикризисное правительство. Вместе с этим, формируется новый состав ЦИК, чтобы через 40−70 дней с момента вступления в должность, был избран новый президент на свободных и демократических выборах», — пояснили в НАУ.

Там также считают, что затеянная Лукашенко «конституционная реформа» должна пройти после избрания нового президента.

Напомним, Павел Латушко сбежал в Польшу в автомобиле польского посла. До этого он работал директором государственного Купаловского театра, послом и министром культуры.

После объявления Александра Лукашенко победителем президентской кампании 2020 года Латушко примкнул к оппозиции и вскоре был назначен сразу в президиум оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии», сформированного по инициативе сбежавшей в Литву жены популярного блогера и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело на членов КС, подозревая их в попытке антиконституционного захвата власти.