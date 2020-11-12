Ташкент, , 12:39 — REGNUM Узбекистан призывает обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов в эфире телеканала «Узбекистан 24».

Глава МИД прокомментировал призыв президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об укреплении духа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Камилов сказал, что Мирзиёев неоднократно призывал страны сотрудничать в борьбе с коронавирусом. Министр подчеркнул, что знания, на основе которых изготавливаются вакцины, накоплены всем человечеством на протяжении многих лет.

«Поэтому эта продукция должна принадлежать всем человечеству», — сказал глава МИД. Он также призвал избежать политизации этой сферы. «Все нации и народы должны иметь равный доступ к тому, чтобы преодолеть этот вызов», — добавил Камилов.

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