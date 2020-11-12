Москва, , 12:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил новых членов правительства России. Их кандидатуры были утверждены Государственной думой РФ.

«Представляю наших новых коллег: заместителя председателя правительства Александра Валентиновича Новака, министра энергетики Николая Григорьевича Шульгинова, министра строительства и ЖКХ Ирека Энваровича Файзуллина, министра транспорта Виталия Геннадьевича Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Александровича Козлова, а также министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Олеговича Чекункова», — сказал Мишустин.

Вице-премьер и назначенные министры впервые в новом качестве принимают участие в заседании правительства России.