Минск, , 12:27 — REGNUM Утверждённый президентским указом официальный прогноз на 2020 год не будет выполнен не только правительством, но и Нацбанком Белоруссии. Председатель правления НБ Павел Каллаур выступил 11 ноября со специальным заявлением, признав ускорение инфляции и падение курса белорусского рубля.

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Каллаур признал прирост годовой инфляции и ослабление белорусского рубля, что отразилось, прежде всего, на ценах непродовольственного импорта.

«Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков», — сказано в заявлении главы правления белорусского Нацбанка.

Он выразил уверенность в стабилизации на финансовом рынке, отметив: «В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса».

«По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6 процентов», — сказано в заявлении председателя правления Нацбанка Белоруссии.

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Напомним, согласно утверждённому Александром Лукашенко официальному прогнозу, по итогам 2020 года ВВП Белоруссии вырастет на 2,8%, а инфляция не превысит 5%. Совмин Белоруссии летом заверял в реалистичности выполгнения президентских указов, которыми были закреплены прогнозные показатели. Осенью премьер-министр Роман Головченко признал: заявленного роста ВВП не будет, в планах — «нулевой рост».