Минск, , 12:24 — REGNUM В состав оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» присоединился главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей. Его заявление опубликовано в ТГ-канале КС.

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"Я присоединился к Координационному совету, так как считаю, что в настоящий момент в Республике Беларусь наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти. Данный кризис, в сочетании с проблемой пандемии COVID-19, существенно сказывается на состоянии гражданского общества, экономики, системы здравоохранения, образования и других сферах нашей жизни. Эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к всё большему расколу между членами белорусского общества. Моя цель — помочь Республике Беларусь наиболее безболезненно выйти из сложившейся кризисной ситуации с использованием моих профессиональных знаний и компетенций в сфере здравоохранения и образования», — сказано в заявлении Соловья.

Он резко прокомментировал состоявшееся 10 ноября выступление спикера верхней палаты Нацсобрания Белоруссии Натальи Качановой, критиковавшей белорусских врачей, участвующих в мирных протестных выступлениях. Соловья не устроило в нынешних белорусских реалиях «безграничное насилие силовых структур в отношении мирных граждан»; имитация выборов, в частности — фальсификация президентских выборов 2020 года; «ложь обо всем и на всех уровнях», включая связанные с COVID-19 проблемы; политически мотивированные отчисления студентов, в том числе медицинских вузов; задержания, избиения, аресты, увольнения медработников.

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