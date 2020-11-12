Москва, , 12:19 — REGNUM Правительство России в условиях новых задач должно действовать как отлаженный механизм. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Все наши действия должны быть направлены на повышение эффективности исполнительной власти. Необходимо, чтобы вся система работала как единый слаженный механизм. И правительство должно действовать как команда профессионалов, которая понимает свою ответственность за будущее страны», — сказал Мишустин.

По его словам, требования, предъявляемые населением к власти, изменились, и это справедливо.