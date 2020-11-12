Великий Новгород, , 12:18 — REGNUM После того как у министров здравоохранения и образования Новгородской области — Резеды Ломовцевой и Евгении Серебряковой — диагностировали коронавирус, у всех членов правительства и руководящего состава администрации губернатора Новгородской области были взяты тесты на коронавирус.

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В результате у еще четырех человек был получен положительный результат. Об этом 12 ноября сообщил пресс-секретарь региональной администрации Николай Шестаков.

По его словам, на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у руководителя администрации Андрея Данилова, министра спорта Кристины Михайловой, министра соцзащиты Светланы Семеновой, а также у самого Шестакова.

«Все самоизолировались, состояние нормальное, соблюдаем рекомендации врачей, работаем удаленно», — отметил он.

При этом губернатор Новгородской области Андрей Никитин находится на рабочем месте, у него тест отрицательный.

«Большая часть рабочих совещаний переведена в режим видеоконференцсвязи. Ситуация спокойная, все в рабочем режиме», — заверил пресс-секретарь.

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