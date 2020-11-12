Киев, , 12:19 — REGNUM На официальном сайте президента Украины сегодня, 12 ноября, зарегистрирована петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

Авторы петиции отмечают, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения COVID-19, но зато будет иметь «катастрофические последствия» для экономической и культурной жизни общества.

В обращении говорится, что представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения карантина выходного дня и требуют отменить в Киеве и других городах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

Для рассмотрения президентом Зеленским петиция должна набрать 25 тысяч голосов, что, видимо, произойдет достаточно быстро. В первые часы после размещения петиция набрала почти 6 тыс. голосов.

ИА REGNUM напоминает, что решение о введении «локдауна выходного дня» на Украине как минимум до конца ноября официально было утверждено накануне, 11 ноября. Во Львове местные власти уже заявили, что не будут подчиняться этому решению, можно не сомневаться, что вскоре их примеру последуют другие региональные лидеры.