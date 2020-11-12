Москва, , 12:15 — REGNUM Тема участия миротворцев из Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе не обсуждалась. Об этом 12 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Эта тема не обсуждалась», — заявил пресс-секретарь российского лидера в ответ на вопрос о том, готова ли российская сторона на то, чтобы в регионе находились миротворцы из Турции.

«Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие <…> Армения и Азербайджан», — также заявил Песков.

Кроме того, он указал, что таких договоренностей в вопросе об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ с российскими миротворцами на борту вылетели в Нагорный Карабах.