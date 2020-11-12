Москва, , 12:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил за совместную работу бывших федеральных министров, ушедших в отставку.

Мишустин на заседании правительства России 12 ноября отметил, что оно проходит в обновлённом составе, и выразил слова благодарности экс-главы Минтранса Евгения Дитриха, Экс-главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и экс-главы Минстроя Владимира Якушева за совместную работу.

«Уверен, они смогут проявить себя и на новых постах», — отметил премьер-министр.