Москва, , 12:00 — REGNUM Законопроект, направленный на формирование открытости лесной отрасли, позволит организовать полный учет древесины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Согласно внесенному в нижнюю палату парламента законопроекту, лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия будут ставить на баланс материально-технические запасы сырья (древесины) с момента их заготовки на лесосеке, что в дальнейшем увеличивает налогооблагаемую базу от сделок с древесиной, которые ранее составляли «серый» оборот.

Учёт списания древесины в производство в местах переработки древесины, впервые в истории лесного комплекса позволит организовать полный учёт произведённой продукции из древесины и установить реальный вклад лесного хозяйства в экономику страны, помимо лесных платежей за использование лесов, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Учёт списания древесины в отходы позволит устанавливать реальные объёмы экологического сбора (платежа за вред окружающей среде) от лесопромышленных предприятий.

По экспертным оценкам, Россия отстает от зарубежных стран с близкими характеристиками лесных ресурсов по эффективности их использования. По разным оценкам объем нелегальной заготовки древесины составляет 10 — 35 процентов от объема легальной заготовки древесины.

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