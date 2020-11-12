Ереван, , 12:00 — REGNUM Обсуждение ситуации, которая сложилась в Армении после подписания главой правительства страны соглашения о прекращении огня в Карабахе, провел президент страны Армен Саркисян с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба армянского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Сегодня утром состоялась встреча Саркисяна и Пашиняна. Обсуждена сложившаяся в стране ситуация», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские силы ПВО совместно с ВКС России прикрывают воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха.