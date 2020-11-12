Грозный, , 11:55 — REGNUM Два субъекта СКФО — Чечня и Ставропольский край — могут войти в список регионов, где в 2021 году будет проведено онлайн-голосование. В число субъектов, где планируется создать платформы для дистанционного электронного голосования, всего включено 20 регионов РФ, пишет РБК.

По данным издания, окончательный список пока не сформирован, но известно, по каким принципам будут включаться в него регионы России. Это, прежде всего, субъекты, где электронное голосование уже проводилось, т. е. Москва, Нижегородская, Курская и Ярославская области.

Помимо этого, в список должны войти представители каждого их федеральных округов, чтобы проверить, как это работает по всей стране. Кроме того, предпочтение, скорее всего будет отдано тем субъектам, которые находятся близко к 12 имеющимся центрам сервисного обслуживания ГАС «Выборы».

Напомним, в 2021 году единый день голосования назначен на 19 сентября. В Чечне в этот день должны выбрать главу республики и парламент. Напомним, выборы руководителя республики проводятся прямым голосованием. На Ставрополье в этот день должны выбирать депутатов Думы. Кроме того, 19 сентября по всей стране пройдут выборы депутатов Госдумы VIII созыва.