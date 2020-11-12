12 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

В Закавказье многое начинает меняться. Президент Грузии Саломе Зурабашвили «неожиданно» заявила о своей поддержке соглашения о прекращении войны в Карабахе и подчеркнула, что «на Кавказе наступает новая эпоха». Тбилиси согласен предоставлять свое воздушное пространство на «определенный период» для переброски российских войск в Нагорный Карабах. А он может затянуться надолго. Так начинает писаться новая глава в истории Закавказья.

Станислав Тарасов, , 11:50 — REGNUM Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня, рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, связанные с нарушениями договоренностей.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Но сразу возникает вопрос о том, кто намерен нарушать достигнутые мирные договоренности? Ведь на новой линии соприкосновения конфликтующих Баку и Еревана с армянской стороны выступают российские миротворцы, которые и призваны следить за выполнением достигнуто мирного соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией. Вряд ли приходится ожидать каких-либо действий и со стороны азербайджанской армии в свою очередь. Поэтому решение о создании совместного турецко-российского центра в Азербайджане носит, скорее всего, символический характер, как бы обозначая участие Анкары в урегулировании карабахского конфликта. Более того, появление или усиление турецкого военного присутствия в этой республике можно было бы объяснить фактором некой внешней угрозы Азербайджану со стороны России. Но его не существует — и это хорошо знают в Баку. Что же касается Анкары, которая стремилась стать участником миротворческого механизма, чтобы переговоры шли по схеме «два плюс два» (Армения и Россия, с одной стороны, Азербайджан и Турция, с другой), то из этого у нее ничего не вышло. На наш взгляд, произошло это в большей степени вследствие грамотной политической маневренности президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он использовал турецкий политический и военный ресурс в своих интересах для решения главной задачи: возвращения под свой контроль утерянных районов в Карабахе. Когда же встал вопрос об изгнании армян из Карабаха вообще, он остановился перед «красной чертой», начав диалог с Москвой о мирном соглашении, приняв ее позицию о вводе в оставшуюся под контролем Армении часть Нагорного Карабаха российского миротворческого контингента, нейтрализующего во многом турецкое военное влияние в регионе. Такой маневр в Анкаре, конечно, заметили. В этой связи депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз заявил, что в «мирном трехстороннем соглашении о прекращении войны в Карабахе есть пункты, говорящие о победе Азербайджана, но не получено того, на что изначально рассчитывали в Баку и в Анкаре». Парадокс в том, что Турция, которая пока еще считает себя покровителем Азербайджана и открыто встала в ходе конфликта на сторону Баку, может в перспективе оказаться под покровительством Азербайджана, который объективно является центром глобального тюркизма. Кстати, большевики, реализовывавшие в начале 1920-х годов проект создания Тюркской советской конфедеративной республики с участием кемалистской Турции и Азербайджана, именно Баку, а не Анкару считали «центром Турана».

Вот почему многие турецкие эксперты, сперва упивающиеся тем, что стал работать союз «два государства и одна победа», и тем, что «Турция намеревалась построить в Карабахе мост, соединяющий Баку с Центральной Азией», вдруг, как пишет турецкое издание Hürriyet, «обнаруживают, что по этому мосту намерены ездить Россия вместе с Азербайджаном и, возможно, не столько в Центральную Азию, сколько в саму Турцию». В сложной дипломатической интриге Путин — Алиев — Эрдоган, полагает эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш, на решающей фазе партию разыграли Путин и Алиев. С самого начала армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Россия занимала нейтральную позицию, что является также результатом дипломатических усилий Москвы и Баку. По словам Раша, успех Путина состоит из нескольких частей.

Первая: Россия, отправляя миротворческие силы на нагорно-карабахскую часть территории Азербайджана, получает постоянное военное присутствие в регионе, переводя под свой контроль оставшуюся вне контроля Баку часть Нагорного Карабаха. Вторая: пункт соглашения о перемирии, который предусматривает создание коридора между западными районами Азербайджана и Нахичеванью, предполагает, что его будет контролировать погранслужба ФСБ России, что усиливает влияние Москвы и в Азербайджане, и в Турции. И еще. Многие западные эксперты обратили внимание на скорость реализации мирного соглашения: оно было опубликовано в ночь на 10 ноября, и уже на следующее утро Россия начала передислокацию войск в Нагорный Карабах. Вот почему сейчас говорят о формирующемся азербайджано-российском альянсе, при том, что Москва и Баку по-разному и на разных уровнях продолжают сотрудничество с Турцией на основании общих, но тактических интересов. Что же касается Армении, то премьер-министр Никол Пашинян не смог вписаться в эту игру в силу реализации своей провинциальной политики так называемой «армяноцетричности».

Наконец, фактом становится изменение геополитической картины региона. Президент Грузии Саломе Зурабашвили «неожиданно» заявила о своей поддержке соглашения о прекращении войны в Карабахе и подчеркнула, что «на Кавказе наступает новая эпоха». В свою очередь специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что «по просьбе Азербайджана и Армении воздушное пространство страны будет использоваться в течение определенного периода времени для переброски российских войск в Нагорный Карабах». Но «определенный период» может затянуться надолго. Пока же в Нагорный Карабах прибывают и размещаются российские миротворцы. Так начинает писаться новая глава в истории Закавказья, которому еще предстоит выбираться из сложного геополитического кризиса. Но так уже бывало, и мы знаем, чем все заканчивалось.