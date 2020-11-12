Киев, , 11:44 — REGNUM Более 2 тыс. российских военнослужащих якобы «управляют» Народной милицией ДНР и ЛНР. Об этом заявили представители делегации Украины в ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности, сообщило 12 ноября информационное агентство «Укринформ».

"В подразделениях тыла и боевого обеспечения, в качестве военных советников и инструкторов находятся 2100 военнослужащих вооружённых сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России», — сказано в сообщении.

По мнению украинской стороны, Россия оказывает поддержку защитникам Донбасса через неподконтрольный Украине участок границы.

Напомним, за минувшие шесть лет Украина не предъявила никаких доказательств того, что в Донбассе находятся российские войска. Известно, что в обороне Донбасса участвуют отдельные граждане РФ, приехавшие добровольно, в то же время в рядах ВСУ и других украинских формирований воюют представители других государств, а их кадровый состав официально готовят иностранные инструкторы.

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Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года по приказу из Киева после того, как в феврале того же года в стране произошёл государственный переворот. Россия не является стороной данного конфликта, а наравне с другими странами участвует в его урегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей Государственной пограничной службы (ГПСУ) готовиться к захвату границы между Россией и Донбассом.

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