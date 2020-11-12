Киев, 12 ноября 2020, 11:44 — REGNUM Более 2 тыс. российских военнослужащих якобы «управляют» Народной милицией ДНР и ЛНР. Об этом заявили представители делегации Украины в ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности, сообщило 12 ноября информационное агентство «Укринформ».
По мнению украинской стороны, Россия оказывает поддержку защитникам Донбасса через неподконтрольный Украине участок границы.
Напомним, за минувшие шесть лет Украина не предъявила никаких доказательств того, что в Донбассе находятся российские войска. Известно, что в обороне Донбасса участвуют отдельные граждане РФ, приехавшие добровольно, в то же время в рядах ВСУ и других украинских формирований воюют представители других государств, а их кадровый состав официально готовят иностранные инструкторы.
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Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года по приказу из Киева после того, как в феврале того же года в стране произошёл государственный переворот. Россия не является стороной данного конфликта, а наравне с другими странами участвует в его урегулировании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей Государственной пограничной службы (ГПСУ) готовиться к захвату границы между Россией и Донбассом.
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