Ставрополь, , 11:37 — REGNUM Ставропольский край в Совете Федерации будет представлять Михаил Афанасов. Постановление о наделении его полномочиями сенатора подписал губернатор края Владимир Владимиров, говорится в документе, опубликованном на портале органов власти субъекта.

Ранее Афанасов занимал должность заместителя председателя правительства Ставрополья. В Совете Федерации он займет освободившееся место Сергея Меликова, который 5 октября назначен президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Напомним, Михаил Афанасов уже представлял Ставропольский край в Совете Федерации с 2012 го 2019 год. Осенью 2029 года он был назначен вице-премьером Ставрополья, освободив место для Сергея Меликова.