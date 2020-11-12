Киев, , 11:36 — REGNUM Власти Украины вместо введения «карантина выходного дня» должны пойти на полный локдаун на ближайшие 2−3 недели.

Об этом заявил вечером 11 ноября народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Депутат подчеркнул, что это его «личная позиция», а не официальное мнение «Слуги народа».

«Мы должны идти на полный «локдаун» на 2−3 недели… как решит министерство здравоохранения. Я понимаю прекрасно, что это потери экономики, потери бюджета — это очень плохо… но если мы можем потерять деньги и спасти жизни, то мы даже не должны задумываться над этим решением», — сказал Гетманцев. По его словам, благодаря полному локдауну на Украине врач не должен будет выбирать — «кому жить, а кому умереть только потому, что коек не хватает».

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя введение на Украине карантина выходного дня, заявил, что лучший сценарий — это полный локдаун на 21 день.

«Однако реальность такова, что мы как страна не можем себе позволить полный локдаун», — признал чиновник.