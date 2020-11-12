Киев, , 11:27 — REGNUM Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что городские власти не намерены поддерживать решение правительства Украины о введении «карантина выходного дня».

Заявление Садового приводит пресс-служба горсовета Львова, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 ноября.

«Ни одного неразумного решения город принимать не будет… Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации — как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию… Кто потом будет кормить их семьи?» — задал городской глава риторический вопрос.

Садовый отметил, что власти Львова «за людей», а чиновникам в Киеве «надо иметь здравый смысл».

ИА REGNUM напоминает, что 11 ноября на митинге рестораторов Садовый жестко раскритиковал решение правительства страны о введении «карантина выходного дня» до конца ноября и назвал его «ерундой».

15 ноября во Львове состоится второй тур местных выборов, в котором Садовому будет противостоять кандидат от «Европейской солидарности» Олег Синютка.