Абакан, , 11:25 — REGNUM Хакасия оказалась не готова справиться с резким наплывом заболевших COVID-19, считает политический аналитик Михаил Верхотуров.

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Комментируя информацию о том, что в Хакасии заполнено более 95% больничных коек, Верхотуров отметил, что глава республики Валентин Коновалов провалил подготовку ко второй волне эпидемии.

«Лишь сообщения в телеграм-каналах, СМИ и обращения от медиков помогли сдвинуть дело с мёртвой точки. Однако принятые правительством Хакасии меры (выделение в экстренном порядке около 150 коек) не помогли ситуации, ведь у нас в республике каждые сутки регистрируется более 150 заболевших», — подчеркнул политаналитик.

«Республика — один из худших регионов в данной ситуации», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 17 регионах России из-за коронавируса сложилась критическая ситуация с коечным фондом — заполнено более 90% коек. В четырёх регионах, в том числе в Хакасии, заполненность коечного фонда превышает 95%.

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12 ноября в Хакасии работает полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Помимо других вопросов, он рассмотрит работу системы здравоохранения Хакасии в условиях сложной эпидобстановки.

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