Ереван, , 11:22 — REGNUM Силы ПВО Армении совместно с ВКС России прикрывают воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха. Об этом 12 ноября заявила пресс-секретарь министерства обороны республики Шушан Степанян.

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"Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полётов зоны», — написала она на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что исключением являются полёты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для контроля за перемирием в Нагорный Карабах заходят российские миротворцы, которые будут обеспечивать отсутствие военных действий.

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