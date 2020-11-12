Варшава, , 11:20 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что в текущих учебных программах «слишком мало патриотического содержания», в связи с чем в ведомстве намерены увеличить его объем.

По словам Чарнека, чрезвычайно дать новым поколениям понять, откуда возник польский народ, и почему он имеет свою государственность. «Мы должны рассказать, что всё это тяжелый труд предыдущих поколений», — сказал он.

Министр добавил, что в системе образования необходимо приложить усилия для увеличения количества патриотических тем в школах, а также внимательно изучить учебники на предмет патриотического содержания. Особенно учебники по новейшей истории.

«Мы обрели свободу и независимость не для того, чтобы все знали только о своих правах. Независимость была восстановлена благодаря тому, что поляки на протяжении многих веков осознавали не только свои права, но и свои обязанности. Благодаря тому, что они поддерживали и развивали польскую культуру. Поэтому и сегодня мы должны учить детей не только их правам», — продолжил министр.

По словам главы польского минобразования, «патриотизм — это просто добросовестное выполнение своих обязанностей перед семьей и народом каждый день». «Сегодня об обязанностях очень мало говорят», — заключил он.