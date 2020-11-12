Киев, , 11:17 — REGNUM Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, наибольшей популярностью среди жителей Украины пользуется проевропейский вектор внешнего развития. Об этом сообщает Forsal.

49% респондентов заявили о том, что Украина должна двигаться по пути интеграции в Европейский союз. За вступление в Евразийский экономический союз высказались 14%. При этом, 27% опрошенных жителей Украины предпочли бы, чтобы их страна не двигалась ни в сторону ЕС, ни в ЕАЭС.

Что касается внешнего развития в военной сфере, 41% опрошенных считает, что Украина должна вступить в НАТО. Около 37% ответили, что Украина должна быть нейтральной, внеблоковой страной. 13% являются сторонниками присоединения республики к Организации Договора о коллективной безопасности.

Исследование было проведено 17−24 октября в виде опроса среди 1502 респондентов. В опросе приняли участие взрослые жители разных регионов Украины.