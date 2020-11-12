Киев, , 11:21 — REGNUM Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) предложила разминировать 19 участков в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба делегации 11 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Речь идет о заминированных 19 участках: например кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящиеся на линии разграничения», — сказано в сообщении.

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук отметил, что работы нужно начинать немедленно, до того, как погода сделает разминирование невозможным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук предложил до конца 2020 года провести обмен пленными между Украиной и Донбассом.

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