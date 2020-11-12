Кишинёв, , 10:59 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон анонсировал массовую демонстрацию перед вторым туром выборов главы республики.

«На пятницу (13 ноября) мы планируем грандиозный марш в центре Кишинева. Будет несколько тысяч человек — на дистанции, конечно», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Молдавии состоялись выборы президента республики. Ни один из претендентов на высший руководящий пост страны не набрал необходимых 50% плюс один голос, поэтому два кандидата продолжат борьбу за пост главы республики во втором туре, который состоятся 15 ноября.

По данным ЦИК, в первом туре выборов Майя Санду набрала 36,16% (более 487,6 тыс. голосов), а Додон заручился поддержкой 32,61% избирателей, набрав почти 439,9 тыс. голосов.

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