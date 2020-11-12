Москва, , 11:02 — REGNUM В формате видеоконференцсвязи будет проведено 17 ноября заседание Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

Также известно, что председательствовать на заседании будет российская сторона, ее на заседании будет представлять секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

«Планируется обсудить вызовы и угрозы безопасности государств — членов ОДКБ, уделив отдельное внимание взаимодействию на антинаркотическом треке, военному и военно-техническому сотрудничеству, координации усилий по борьбе с международным терроризмом, а также противодействию распространения террористической и связанной с ней экстремистской идеологии», — также говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что окончание военных действий в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе приветствуется организацией.