Ереван, , 10:55 — REGNUM Десять оппозиционных лидеров были задержаны в столице Армении после того, как там прошли протестные акции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом 12 ноября сообщает Sputnik Армения.

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В сообщении уточняется, что все задержанные обвиняются в организации массового мероприятия в период военного положения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, лидер партии «Отечество» Артур Ванецян задержан в Ереване.