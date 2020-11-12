Москва, , 10:47 — REGNUM Предоставление права на досрочную пенсию для новых категорий граждан России является циничным обманом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

В 2021 году получат право досрочно выйти на пенсию люди, которым по новым правилам остаётся год или два до выхода на пенсию и которые длительное время не могут найти работу. При этом они должны иметь не менее 20 и 25 лет стажа для женщин и мужчин соответственно. На досрочный выход на пенсию также смогут рассчитывать мужчины и женщины, имеющие по 42 и 37 лет трудового стажа соответственно, при этом они не должны быть моложе 55 и 60 лет, отметили в одном НФП.

«До принятия преступной и антинародной пенсионной реформы эти люди и так имели право выйти на пенсию в 55 — 60 лет. А теперь некоторым из них якобы предоставляют это право в виде исключения и подачки. Это циничный обман и несправедливость, наша фракция будет добиваться возврата прежнего пенсионного возраста и предоставления реальных социальных льгот», — заявил Миронов.

Он напомнил, что согласно графику пенсионной реформы, в 2021 году на пенсию смогут выйти мужчины и женщины в возрасте 61,5 и 56,5 лет.

«Практически безработным мужчинам и женщинам 60 и 55 лет разрешат выйти на пенсию по старым правилам, хотя до реформы они бы и так вышли на пенсию в этом возрасте», — констатировал парламентарий.

«Со второй категорией все еще интереснее. Чтобы выйти по старым правилам на пенсию мужчины и женщины 60 и 55 лет должны иметь по 42 и 37 лет трудового стажа соответственно. То есть, они должны были непрерывно работать с 18 лет без перерывов на учебу, временную безработность и декретные отпуска. Похоже, авторы этой идей стремились придумать такую льготу для пенсионеров, чтобы ей реально ей никто не мог воспользоваться», — возмущен Миронов.

Он заявил, что депутаты фракции продолжат добиваться к возврату к прежнему возрасту выхода на пенсию.