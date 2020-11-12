Москва, , 10:38 — REGNUM В Госдуме предостерегают Армению и Азербайджан от любых провокаций в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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Как сообщало ИА REGNUM, правящая парламентская фракция «Мой шаг» предложила оппозиции, выступающей за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступить против российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Любые провокации, не говоря уж о прямых выступлениях против наших миротворцев, будут иметь самые жесткие последствия для армянской стороны. Это касается и всех остальных причастных к конфликту в Карабахе», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Главы России, Армении и Азербайджана 10 ноября приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента составит пять лет с возможностью автоматического продления.